Мельниченко объявили в межгосударственный розыск?

В Одессе СБУ ищет экс-майора спецслужбы Николая Мельниченко.

Об этом сообщили в одной из одесских гостиниц, куда правоохранители направили ориентировку на Мельниченко, пишет "Сегодня".

"Ориентировка на Мельниченко была прислана еще вчера вечером. В документе говорится о том, что Мельниченко находится в межгосударственном розыске, перечислен с добрый десяток автомобилей, на которых он может передвигаться, а также сказано, что он может пользоваться несколькими паспортами", - сообщила администратор гостиницы Алена.

В пресс-службе СБУ информацию пока не комментируют. Однако один из сотрудников спецслужбы на правах анонимности сообщил журналистам, что Мельниченко находится в розыске уже несколько дней – с тех пор как его потеряла "наружка".

"Его разыскивают по обвинению в государственной измене. У нас есть информация, что он приехал в Одессу несколько дней назад. Видимо, он собирался пересечь границу с Молдовой, пытаясь скрыться в Румынии. Розыск межгосударственный", - пояснил источник.

Любопытно, что на фотографии бывшего майора на разосланной ориентировке стоит копирайт одного из одесских интернет-изданий.

Украинская правда