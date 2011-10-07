Польша намерена подать в суд на Газпром
Если не получит скидку на газ
Польша намерена в середине октября подать в суд на главного поставщика газа в страну - российский «Газпром», если он не согласится предоставить скидку на поставляемое топливо.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба принадлежащей государству нефтегазовой компании PGNIG, которая будет выступать стороной в судебном споре в международном арбитраже в Стокгольме.
«Переговоры требуют сохранения конфиденциальности, поэтому о результатах мы проинформируем после их завершения, которое запланировано на середину октября», - отметила компания в специальном заявлении для СМИ.
«Если они не принесут удовлетворяющих результатов, то PGNiG направит дело в международный арбитраж», - сказано в сообщении, которым располагает агентство.
6 октября польская газета DziennikGazetaPrawna написала, что польские власти требуют от россиян 10% скидки на поставляемое в Польшу топливо, отметив, что „цена вопроса” составляет более 0,5 млрд. долларов.
„Аргументы о необходимости снизить цены на нашей стороне. Спрос в Европе сильно сократился, перед нами - возможность очередного замедления экономического роста, кроме того, сейчас наблюдается значительно превышающее спрос предложение на LNG, который является конкурентом российскому газу», - сказал изданию вице-глава PGNiG Радослав ДУДЗИНЬСКИЙ.
DGP отметила, что в случае удовлетворения иска польской компании «Газпром» будет обязан вернуть PGNiG «несколько сот миллионов долларов», переплаченных за газ с момента, когда компания подала заявку о снижении цены – с апреля 2011 года.
Издание также напомнило, что снижение цены на газ от «Газпрома» добивается Литва, международный гигант Shell, французский GdF Suez, а также итальянская ENI.
Газета добавила, что немецкие RWE и E.ON уже подали иски в международный арбитраж, требуя снизить цену на российский газ.
Как сообщал УНИАН, в начале сентября Р. ДУДЗИНСЬКИЙ называл подачу PGNiG иска «наиболее вероятным сценарием», если россияне добровольно не предоставят скидку к октябрю.
Справка УНИАН. Крупнейшая страна Восточной Европы 38-миллионная Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации.
PGNiG в принятой в 2008 году стратегии своего развития прогнозировала сокращение газовых поставок из РФ в общем балансе до 40%, сохранение около 30% доли собственной добычи и поставку еще около 30% из других источников, в частности через строящийся LPG-терминал на Балтийском море.