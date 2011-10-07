Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0005/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись – 0,2483/0,2488, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7660/10,7795.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3452/1,3454 (четверг — 1,3324/1,3426).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.