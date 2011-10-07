В Хмельницкой области крестьянин совершил акт самосожжения

В селе Ленковцы Шепетовского района Хмельницкой области на территории бывшего животноводческого летнего комбината местный житель совершил акт самосожжения.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области, крестьянин, по версии досудебного следствия, облил себя бензином и поджег. Спасти его жизнь не удалось.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняют причины самоубийства.