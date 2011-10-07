Завтра центр Киева перекроют (список улиц)

8 октября в связи с подготовкой и проведением торжественной церемонии открытия НСК «Олимпийский» введено ограничение движения транспорта в центральной части города, в частности по улицам, которые непосредственно прилегают к стадиону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, 8 октября с 8.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспорта (кроме троллейбусных и автобусных маршрутов общего пользования) на таких улицах: ул. Эспланадная (от ул. Басейной до ул. Саксаганского); ул. Рогнединская (от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной); ул. Жилянская (от ул. Красноармейской до ул. Шота Руставели); ул. Физкультуры (от ул. Красноармейской до заезда на НСК «Олимпийский».

Кроме того, при необходимости, может быть перекрыто движение автотранспорта на улицах: Красноармейская (от ул. Дмитрова до ул. Физкультуры); ул. Дмитрова (от ул. Красноармейской до ул. А.Барбюса) и на пер. Лабораторный (от ул. А.Барбюса до пре. Госпитального).

Киевская городская государственная администрация обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к принимаемым мерам, и воздержаться от передвижения на собственных транспортных средствах по указанным выше улицами в субботу, 8 октября.

В то же время, как информировали в Главном управлении транспорта и связи, на протяжении дня 8 октября пассажирский транспорт и метрополитен будут работать в привычном режиме. Но по завершению торжеств на стадионе, будут введены ограничения относительно входа пассажиров на станции Киевского метрополитена «Олимпийская» и «Дворец спорта».

В Главном управлении также сообщили, что вечером 7 октября и на протяжении 8 октября будут также предприняты меры относительно запрета парковки транспортных средств в пределах улиц, прилегающих к стадиону.

Одновременно пешеходная зона вокруг НСК «Олимпийский» будет свободна для прохода пассажиров.