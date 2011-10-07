В Киево-Святошинском районе полетели головы

В Киево-Святошинском районе Киевской области заменено руководство местного управления Госкомзема. Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве земельных ресурсов Украины, с должности исполняющего обязанности руководителя управления освобожден Александр БИБА.

«Киево-Святошинский район – наиболее проблемный во всей Украине, – передает слова председателя Гомземагентства Сергея ТИМЧЕНКО его пресс-служба. - Именно здесь – самый высокий уровень коррупции и наибольшее количество обращений недовольных граждан. Дуэт Литвин-Биба (Вадим ЛИТВИН – бывший руководитель управления. – Ред.) превратил районное управление в частную контору по решению земельных вопросов. Здесь не то что акт невозможно получить, простому человеку даже попасть в помещение нереально. Граждане лишены возможности беспрепятственного посещения государственного органа!»

Как уточнили в пресс-службе, управление Госкомзема Киево-Святошинского района расположено в частном помещении закрытого жилищного массива «Чайка», находящегося на территории Петропавловско-Борщаговской сельрады, доступ в которое возможен лишь при наличии пропусков. Прием граждан и государственная регистрация также осуществляются в частных помещениях, на которые не оформлены договоры аренды. В помещениях нет возможностей для хранения архивов. В то же время офисы охраняются вооруженными охранниками частной фирмы.

Как сообщалось ранее, бывший руководитель управления В.ЛИТВИН, отстраненный от должности 24 ноября прошлого года, объявлен в розыск, досудебное следствие по уголовному делу относительно него не завершено.

В Госземагентстве также сообщили, что руководителем управления в Киево-Святошинском районе назначен Александр САФОШИН, который до того воремени работал начальником отдела государственной землеустроительной экспертизы и контроля за соблюдением лицензионных условий в Республиканском комитете земельных ресурсов АР Крым.

По данным пресс-службы, 7 октября также намечен переезд управления в новое помещение Государственного предприятия «Киевский научно-исследовательский институт землеустройства» по адресу ул. Серповая, 3/14. За соблюдением порядка во время переезда будет следить спецподразделение «Беркут».