В Хмельницкой области сгорели трое детей

08:58, 07 октября 2011
Общество
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Играли на чердаке...

Вчера в 11.15 в с. Хвощевка Славутского района Хмельницкой области из-за шалостей с огнем на чердаке возник пожар, вследствие которого погибли трое детей (2007 г.р.)

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 11.58 местной пожарной командой пожар был ликвидирован.

На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Хмельницкой области.

 

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