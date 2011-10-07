Украина продлила квоту на импорт труб из России на три года

Украина продлила квоту на импорт стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб независимо от страны происхождения на три года - до 30 сентября 2014 г.

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, вышеуказанное решение было принято на основе информации, предоставленной ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и ЗАО «Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб «Нико Тьюб», а также сведений Министерства экономического развития и торговли.

По результатам рассмотрения информации комиссия пришла к выводу, что все еще существует необходимость в применении мер по предотвращению нанесения значительного вреда отечественному товаропроизводителю. Согласно выводам комиссии, украинский товаропроизводитель находится в процессе адаптации к условиям конкуренции.

Установлены следующие квоты: до 16,753 тыс. т — в четвертый годовой период (с 1 октября 2011 по 30 сентября 2012 года), 17,591 тыс. т - в пятый годовой период (с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года), и 18,471 тыс. т - в шестой годовой период (с 1 октября 2013 по 30 сентября 2014 года), в том числе для России - 11,91 тыс. т, 12,506 тыс. т и 13,131 тыс. т по периодам соответственно.