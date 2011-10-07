Нацбанк ждет, что Кабмин исправит положение с сельхозэкспортом
04:09, 07 октября 2011Общество
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А так - нет причин беспокоится за гривну
Экономической составляющей для девальвации гривни нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ журналистам в четверг.
«Экономической составляющей для девальвации гривни нет, - сказал он. – Мы видим, что у нас два месяца подряд была дефляция… У нас рекордный урожай сельскохозяйственной продукции».
При этом он отметил, что в Нацбанке надеются, что правительство в ближайшее время «сделает все, чтобы экспорт (сельскохозяйственной продукции – УНИАН) пошел».
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