За трех наркоманов ночные клубы будут закрывать

Янукович одобрил закон о закрытии развлекательных заведений в случае выявления в них фактов сбыта наркотиков

Киев. 5 октября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом соответствующий закон.

Законом предусмотрено, что в случае установления фактов систематического или массового (тремя и более лицами) употребления или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в заведениях массового пребывания граждан (ресторанах, кафе, барах, кинотеатрах, ночных клубах, дискотеках, игорных залах, развлекательных комплексах и тому подобное) и непринятия должностными лицами таких заведений мер по предотвращению употребления или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов после официального предупреждения правоохранительных органов, деятельность данных заведений по представлению правоохранительных органов останавливается судом сроком на три месяца, а в случае, если на протяжении года установлен повторный факт употребления или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - сроком на шесть месяцев.

Решение об остановке деятельности заведений массового пребывания граждан принимается судом на протяжении месяца со дня поступления представления правоохранительных органов. На протяжении срока действия решения суда об остановке деятельности данных заведений по соответствующему адресу запрещается деятельность любых аналогичных заведений.

Если по окончании срока действия указанных мер выявлен новый факт употребления или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в заведениях массового пребывания граждан, деятельность таких заведений прекращается судом в установленном законом порядке.