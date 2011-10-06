Крымские татары просят Европу о спасении

Крымские татары призывают международное сообщество организовать форум по вопросам восстановления их прав.

Как сообщает Радио «Свобода», председатель Всемирного конгресса крымских татар, депутат крымского парламента Рефат ЧУБАРОВ на встрече с руководителями дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Украине, заявил, что украинская власть пренебрегает правами крымских татар.

По словам Р.ЧУБАРОВА, «в сложившейся ситуации дальнейшее промедление с восстановлением прав крымскотатарского народа может иметь катастрофические последствия, которые могут привести к потере человечеством одного из самобытных и древних европейских народов».

«В настоящее время в Крыму наблюдается уменьшение представительства нашего народа в органах местного самоуправления, не финансируются должным образом образовательные и культурные программы. Доля населения крымских татар в Крыму составляет 13%, а во власти они представлены на уровне не более 4-5%, и ситуация с этим только ухудшается», – отметил он.

Председатель Меджлиса, народный депутат Мустафа ДЖЕМИЛЕВ отметил, что «украинская власть в настоящее время полностью отстранилась от решения этих проблем». В частности, по словам М.ДЖЕМИЛЕВА, речь идет о принятии соответствующего законодательства относительно прав крымских татар, решении проблем, связанных с обустройством, социальной защитой, религией и земельными вопросами. Кроме того, он упомянул проблему дискриминации крымских татар и лишение их права давать образование детям на родном языке.

Лидеры крымскотатарского народа обратились к иностранным дипломатам, представителям международных организаций с предложением как можно скорее созвать под эгидой ОБСЕ или Совета Европы международный форум по вопросам восстановления прав крымских татар.