Крымские татары просят Европу о спасении
Промедление может стать катастрофическим
Крымские татары призывают международное сообщество организовать форум по вопросам восстановления их прав.
Как сообщает Радио «Свобода», председатель Всемирного конгресса крымских татар, депутат крымского парламента Рефат ЧУБАРОВ на встрече с руководителями дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Украине, заявил, что украинская власть пренебрегает правами крымских татар.
По словам Р.ЧУБАРОВА, «в сложившейся ситуации дальнейшее промедление с восстановлением прав крымскотатарского народа может иметь катастрофические последствия, которые могут привести к потере человечеством одного из самобытных и древних европейских народов».
«В настоящее время в Крыму наблюдается уменьшение представительства нашего народа в органах местного самоуправления, не финансируются должным образом образовательные и культурные программы. Доля населения крымских татар в Крыму составляет 13%, а во власти они представлены на уровне не более 4-5%, и ситуация с этим только ухудшается», – отметил он.
Председатель Меджлиса, народный депутат Мустафа ДЖЕМИЛЕВ отметил, что «украинская власть в настоящее время полностью отстранилась от решения этих проблем». В частности, по словам М.ДЖЕМИЛЕВА, речь идет о принятии соответствующего законодательства относительно прав крымских татар, решении проблем, связанных с обустройством, социальной защитой, религией и земельными вопросами. Кроме того, он упомянул проблему дискриминации крымских татар и лишение их права давать образование детям на родном языке.
Лидеры крымскотатарского народа обратились к иностранным дипломатам, представителям международных организаций с предложением как можно скорее созвать под эгидой ОБСЕ или Совета Европы международный форум по вопросам восстановления прав крымских татар.