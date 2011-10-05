Сегодня в Одессе пассажирский поезд насмерть сбил 9-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, трагедия произошла в 07.47 на 1302 км перегона ст. Одесса-Сортировочная - ст. Одесса-Пересыпь.

Как отметили в ОСО, следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что две девочки, ученицы 4-го класса одесской школы, по дороге в школу должны были пересечь железнодорожные пути. Девочки остановились прямо на рельсах, поскольку по соседнему пути двигался грузовой поезд, из-за шума которого они и не услышали сигналы машиниста пассажирского поезда.

"Машинист поезда сообщением „Симферополь-Одесса” применил экстренное торможение, но избежать столкновения с ребенком не удалось. Подруга погибшей девочки, стоявшая неподалеку, не пострадала и сообщила о трагедии родителям погибшей", - отметили в МВД.