Дело врачей, которые торговали органами, передали в суд

Прокуратура города Киева передала в суд уголовное дело, которое расследовалось СУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, об обвинении пяти участников организованной группы, совершивших на протяжении 2008 года по июнь 2010 года в Киеве, Киевской области и в Одессе ряд краж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, участники ОПГ обвиняются в кражах имущества граждан в особо крупных размерах, в том числе предметов, составляющих большую культурную и материальную ценность, в частности, картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Как сообщал УНИАН, картина “Взятие Христа под стражу” стоимостью около 100 млн. дол. была похищена в ночь на 4 августа 2008 года из Одесского музея западного и восточного искусства. Картину удалось похитить из-за ненадежности охраны экспонатов музея.

25 июня 2010 года в Берлине работники МВД Украины совместно с правоохранительными органами Германии задержали трех граждан Украины и одного гражданина ФРГ, которые похитили эту картину.

30 сентября в Берлине состоялась церемония передачи украинской стороне картины Караваджо.

14 октября прошлого года были экстрадированы в Украину из ФРГ граждане А., Б. и П., которые обвиняются в совершении кражи из Одесского музея западного и восточного искусства картины Караваджо "Взятие Христа под стражу".