В Киеве убили бывшего милиционера и его жену

В Киеве во вторник, 4 октября, прямо у дверей квартиры на 7-м этаже убийцы расстреляли семью бывшего милиционера. Женщине выстрелили прямо в лицо, когда она открыла дверь, а мужа убили в квартире.

Как пишет газета «Сегодня», трагедия произошла на Троещине, на ул. Милославской, 25.

«Это случилось около 8 или 9 утра, - рассказали жители дома, - у нас целый день много милиции. Искали свидетелей, заходили в каждую квартиру. В доме только этот кошмар и обсуждают. Не удивительно, ведь он и сам милиционер». Говорят, что жену Николая убили, когда она вышла из квартиры - выстрелили прямо в лицо. Муж якобы выбежал из квартиры на звук выстрела, и его тоже застрелили.

Официально в милиции ничего не комментируют. «Да, убийство было. Ведется следствие», - сказал сотрудник ЦОС МВД в Киеве Владимир ДМИТРЕНКО.

Как удалось выяснить «Сегодня» из собственных источников, погибшего зовут Николай Короед, ему 40 лет. Только этим летом он вышел на пенсию по выслуге лет. Друзья говорят, что он просто хотел оформить пенсию, опасался, что после реформы она будет меньше. В органы он пришел сразу после службы в армии. До начала 2000-х работал в ОВИРе Деснянского района. А потом перешел в РОВД и служил в дежурной части. После увольнения работал охранником в одном из банков. Жена Николая - Регина - была домохозяйкой. Сиротами остались две детей: дочь Настя, которая ходит в 10 класс, и 10-летний сын Артемка. До трагедии они успели уйти в школу.

Милиция рассматривает сейчас несколько версий: конфликт, заказное убийство и хулиганство. Правда, на первом месте все-таки конфликт. Не исключено, что Николай с кем-то повздорил на личной или бытовой почве. По информации «Сегодня», версию, что убийство могло произойти из-за его служебного положения, считают маловероятной.