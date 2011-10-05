Международный лучный турнир «Стрела Древнего Киева» (пресс-тур)

8 октября состоится пресс-тур для журналистов в Центр культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской области) на Международный лучный турнир «Стрела Древнего Киева».

Выезд в 12.00 от станции м. Выдубичи (остановка на территории парковки супермаркета «Фуршет».)

Опытные лучники и члены клубов исторической реконструкции будут бороться за звание самых метких: по стрельбе из разворота, на скорость, двумя стрелами, по 2D силуэтам и другие.

Зрители смогут увидеть монгольские, английские и древнерусские луки, воссозданы с исторической достоверностью, а также опробовать их собственноручно.

Гостей «Парка» встретят скоморохи, дружинники, Нестор Летописец, князь Владимир и другие персонажи Древнего Киева.

Посетители смогут поездить верхом на лошадях, попробовать блюда кавказской кухни, попасть на ярмарку народных ремесленников, купить сувениры, взять мастер-классы в лучников, гончаров и кузнецов и, конечно, прогуляться валами Киевского Детинца.

По вопросам аккредитации СМИ: +38 063 640 79 22, +38 044 461 99 37, ozabiyaka@gradkiya.com.

Контактное лицо - Ольга ЗАБИЯКА.

Аккредитация проводится до 7 октября, 18.00.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.parkkyivrus.com