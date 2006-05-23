Ехануров хочет поднять цены на газ еще раз и уже на 50%

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет о необходимости еще одного повышения цен на газ для населения – на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в эфире радио «Эра».

«О повышении (цен на газ) с 1 мая – это разминка», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 1 мая вступили в силу решения Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 30 марта о повышении на 25% тарифов на газ и электроэнергию для населения.

С 1 мая розничные цены для населения повышены с 17,5 коп. за 1 кубический метр до 22 коп. при наличии газового счетчика, и с 19 до 24 коп. за 1 кубический метр в случае отсутствия газового счетчика.