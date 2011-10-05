Кто хочет жить по европейскому времени, тому никто не запретит

Львовская область не готова к введению на своей территории собственного времени, отличного от киевского.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК, комментируя инициативу Львовского облсовета ввести в регионе свое время.

"Думаю, что сегодня мы еще не готовы, чтобы Львовская область жила по отдельному времени", - сказал он, отметив, что в настоящее время по этому вопросу ожидаются выводы специалистов, которые должны установить, как отмена времени повлияет на состояние здоровья граждан.

В то же время М.ЦИМБАЛЮК согласился, что для бизнеса региона, который постоянно имеет коммуникации с Западной Европой, действующее время не очень удобно. "Но, я думаю, что мы найдем золотую середину, когда все-таки мы останемся на времени государственном, украинском, а тот, кто лично захочет жить по общеевропейскому, тому, конечно, никто этого не запретит", - добавил М.ЦИМБАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Данным постановлением признано утратившим действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.