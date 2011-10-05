ВР одобрила бесплатное кино на День Победы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 284 народных депутата из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

Проектом предлагается дополнить статью 2 Закона «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» новой формой увековечения Победы и подвига народа-победителя в виде организации бесплатного показа художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатрах, домах культуры и клубных учреждениях.