Журналиста в супермаркете ударили в лицо хот-догом

Правоохранители Донецка проводят проверку по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста в одном из супермаркетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Согласно сообщению, 3 октября в дежурную часть Киевского райотдела милиции г. Донецка поступила информация о том, что неизвестный в одном из торговых центров города похитил мобильный телефон у корреспондента газеты «Комсомольская правда» Павла КОЛЕСНИКА.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что журналист фотографировал в магазине продукцию на прилавках на свой мобильный телефон. По словам заявителя, когда он прошел в отдел выпечки, неизвестный с целью прекращения проведения фотосъемки забрал у него мобильный телефон и ушел.

Телефон корреспондента был впоследствии найден в торговом центре техническим работником магазина, телефон изъят до принятия решения по материалу в соответствии с законом, заявили правоохранители.

Сотрудниками милиции направлен запрос об изъятии записей с камер видеонаблюдения торгового центра, проводится проверка.

Журналисты «Комсомольской правды» рассказали, что их корреспондент участвовал вместе с сотрудниками санитарно-эпидемиологической станции в проверке магазинов на наличие в продаже просроченных товаров. Охранники одного из супермаркетов необоснованно запрещали журналисту фотографировать товар, не взирая на то, что он объяснил им, что препятствование деятельности журналиста – это преступление.

«Как только санитарные врачи подошли к отделу выпечки и кулинарии, к снимавшему происходящее на камеру мобильного телефона журналисту подскочил человек спортивного вида, ударил по лицу хот-догом, вырвал мобильный телефон из рук и убежал», – сообщает сайт «Комсомольской правды». На место происшествия была вызвана милиция.