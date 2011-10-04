За 20 лет количество крестьян в Украине уменьшилось на 2,5 млн.

За 20 лет независимости количество крестьян в Украине уменьшилось на 2,5 миллиона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила социолог Ирина ПРИБИТКОВА, презентуя результаты исследования демографической ситуации в украинском селе.

В частности, исследование демографического состояния села показало, что численность сельского населения в 1990-2000 гг. сократилось на 2531,2 тыс. человек, и на 1 января 2010 года составляло 14336,9 тыс. чел. При этом сокращение происходило исключительно за счет депопуляции – высокой смертности населения и активной эмиграции. В то же время, минимальную компенсацию демографических потерь села обеспечил символический миграционный прирост за счет городского населения – на 17,6 тыс. жителей, а также административно-территориальные преобразования - еще 61,5 тыс. жителей.

По словам И.ПРИБИТКОВОЙ, миграционный прирост сельского населения начался в 1992 году, когда возвращаться на родные земли стали бывшие крестьяне, которые раньше переехали в города. Этот процесс продолжался до 2001 года включительно.

В начале 2000-х выезд из села вновь стал набирать обороты. Так, с 2002 по 2005 годы количество мигрантов возросло с 24,7 тыс. до 51 тыс. чел. в год. Однако за последние 5 лет интенсивность оттока из украинских сел стала спадать: так, в 2009 году потери сельского населения за счет выехавших сократились до 16,5 тыс., а в 2010 – до 5,2 тыс. жителей.

По словам И.ПРИБИТКОВОЙ, на протяжении последних 5 лет тенденция уменьшения сельского населения замедлилась: рождаемость стала увеличиваться, а смертность уменьшаться. И хотя, по ее словам, смертность в селе уменьшается медленнее, чем в городах, рождаемость в сельской местности растет быстрее.

«Украинская крестьянская семья двигается в направлении двухдетной: в городе на 1000 женщин рождается в среднем 331 ребенок, в то самое время как в селе эти показатели составляют 769 детей на 1000 женщин», - отметила она.

По ее словам, исследование также выявило, что в каждом втором селе в Украине нет ни одного субъекта хозяйственной деятельности, в связи с чем крестьяне вынуждены работать в городах или за границей. Так, на сегодняшний день 1,25 млн. крестьян работают в городах, однако этот показатель меньше, чем во времена Советского Союза: в 1980-х в украинских городах работало 1,7 млн. крестьян.

По данным социологического исследования, совокупный доход на 1 члена сельской семьи составляет 766 грн., при этом совокупный доход жителей городов составляет 1 тыс. 127 грн., а у столичных жителей он составляет 2 тыс. 248 грн. Средний показатель совокупного дохода на члена украинской семьи составляет 1 тыс. 284 грн.

По словам опрошенных жителей сельской местности, доход, который полностью покрывает прожиточный минимум, должен был бы составлять 1 тыс. 370 грн. на 1 человека или 2 тыс. 206 гривен на семью. И.ПРИБИТКОВА рассказала, что при этом среднестатистический украинец считает, что минимальный доход должен составлять 1 тыс. 681 грн. на человека или 5 тыс. 830 грн. на семью.

В ходе опроса было выявлено, что 8% опрошенных считают, что живут в бедности, 45% считают себя бедными, еще 45% считают, что имеют средний доход, 0,8% признали себя зажиточными людьми и никто из опрошенных не назвал себя богатым.

Как рассказала И.ПРИБИТКОВА, сегодня 2,6 млн. крестьян фактически являются безработными.

По ее данным, 16,9% крестьян работают в государственном секторе, 21,3% работают в частном секторе и 2% задействованные и там, и там.

При этом наемными рабочими являются 31,4% крестьян, 3,4% занимаются индивидуальной деятельностью и 1% выступает в роли работодателей.