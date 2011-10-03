МВД: фальсифицированные презервативы несут угрозу для пользователей

Житомирская милиция предотвратила реализацию контрафактных презервативов в 10 областях Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела борьбы с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью (УГСБЭП) УМВД в Житомирской области Анатолий КОРЧЕМЛЮК.

По его словам, следственным управлением УМВД в области возбуждено уголовное дело в отношении троих членов организованной преступной группировки по признакам состава преступления ч.3 ст.229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что подозреваемые на протяжении декабря 2010 - сентября 2011 года распространяли контрафактные средств индивидуальной защиты на территории по меньшей мере 10 областей Украины.

Для этого они создали в сети Интернет магазин, где разместили информацию о продукции, ее стоимости и контактных номерах телефонов. Заинтересованные лица отозвались на предложение, привлекательность которого заключалась прежде всего в заниженной цене на товар известных производителей. Таким образом злоумышленники наладили сотрудничество со своими региональными представителями в 10 областях Украины и Киеве.

Эта незаконная сеть реализации фальсификата охватила розничную торговлю в магазинах, киосках, автозаправочных станциях и аптеках. "Презервативы закупались по 3,5 грн. за упаковку, а продавались по 25-30 грн.", - сообщили в МВД.

Заключение экспертов свидетельствует, что фальсифицированная продукция не отвечала никаким нормативным требованиям качества, а посему несла потенциальную угрозу для ее пользователей.

Для разоблачения деятельности преступной группировки оперативниками УМВД был проведен комплекс специальных мероприятий, результатом которых стало задержание троих подозреваемых и изъятие большой партии товара на общую сумму около 0,5 млн. грн.