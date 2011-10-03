Выдающиеся украинские журналисты появятся на марках

К своему 15-летию газета «День» издает серию марок с портретами выдающихся журналистов.

Как сообщили УНИАН в редакции газеты, в марках (так же как, например, в денежных знаках) обычно отображается символический ряд, по которому та или другая страна идентифицирует себя. После обретения независимости в Украине начали появляться многочисленные серии марок, связанные именно с украинской идентификацией: целая галерея национальных героев, общественных и государственных деятелей, писателей, художников, марки, которые отображают важные для Украины события и даты, этнографические мотивы, украинскую природу. Благодаря «Дню», в этот перечень добавится еще и галерея великих журналистских имен. В честь своего 15-летия газета издает собственную серию марок «День»: великие имена». На трех почтовых знаках, вошедших в серию, - портреты выдающегося публициста, исследователя Голодомора 1932-1933 гг. Джеймса Мейса (напомним, он работал в «Дне» с 1997-го по 2004 год), публицистки и философа, автора одной из книг Библиотеки «Дня» Клары Гудзик (годы работы в нашей газете - 1996-2008), а также рисунок талантливого украинского художника-карикатуриста Анатолия Казанского, который успел посвятить работе в «Дне», к сожалению, только два года (1996-1998).

Как отмечают в «Дне», этот проект - беспрецедентный для Украины. Ни одно украинское средство массовой информации до сих пор не выпускало собственных марок.