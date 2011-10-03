Зачем покупать машину с невыплаченным кредитом?

Сотрудниками УБОП ГУМВД Донецкой области задержана организованная преступная группировка мошенников, которые в течение двух лет занимались кражей престижных автомобилей.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По словам начальника УБОП Алексея ДИКОГО, члены группы – жители разных городов области, возрастом 32-35 лет, ранее не судимые, в течение последних двух лет подыскивали «проблемные» автомобили - те, которые были куплены в кредит и их владельцами не выполнялись взятые перед финансовыми учреждениями обязательства. Мошенников интересовали только престижные марки, они приобретали транспорт по заниженной цене, и с целью дальнейшей перепродажи изготавливали для него поддельные документы: фиктивные талоны техосмотра, технические паспорта с внесенными данными «автомобилей-двойников» и реальными номерами кузова, объяснил правоохранитель.

«Такой «двойник» реализовывался уже новым покупателям – в Донецке, Крыму, Луганской и Сумской областях, а банкам ничего не оставалось, как объявлять машины в розыск, поскольку их клиенты предъявляли договора о продаже кредитного авто», - рассказал А.ДИКИЙ.

Во время документирования преступной деятельности ОПГ были собраны доказательства о продаже 10 автомобилей по поддельным документам, среди них: два «БМВ», три «Мерседеса», «Мазда», «Хонда» и другие машины представительского класса. При проведении обысков у злоумышленников были изъяты – поддельные талоны прохождения технического осмотра, доверенности, технические паспорта, автомобильные номера, и 6 дорогостоящих автомобилей, им принадлежащих, уже реализованных и готовящихся к продаже.

А.ДИКИЙ также сообщил, что у двоих членов ОПГ были изъяты травматические пистолеты «Зораки» и 25 г наркотиков, а у человека, поддерживавшего с ними преступную связь – целый арсенал оружия: 2 пистолета-пулемета, 4 карабина, 2 автомата Калашникова, 2 пулемета, пусковая труба реактивного противопехотного огнемета («Шмель»), 6 противопехотных и минометных мин, 10 артиллерийских снарядов, 4 гранаты, 2 сабли, кортик, 9 штык-ножей и полсотни патронов калибра 7,62 мм. «Это самый крупный арсенал, выявленный сотрудниками милиции Донецкой обл. за последние годы», - сказал правоохранитель.

Предварительно, в отношении автомобильных мошенников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК, которая предусматривает наказание – штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 3 лет.

Наркотики и оружие направлены на экспертизу, по заключению которой и будет принято решение о дополнительной квалификации преступных действий злоумышленников.

Не исключено, что увеличится и список членов ОПГ, к которому могут добавиться их помощники, в том числе и из числа правоохранителей, а также первоначальные должники банка, если будет доказана их недобросовестность, заключил А.ДИКИЙ.