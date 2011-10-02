Элитное шампанское, виски и коньяк поступали в Донецк контрабандой

В Донецкой области налоговики перекрыли канал нелегальной поставки ликеро-водочных напитков элит-класса («Johnnie Walker», «Hennessy», «Courvoisier», «Veuve Clicquot» и др.).

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей ГНА в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что незаконный ввоз и распространение на территории региона элитных ликеро-водочных изделий известных мировых брендов организовал 56-летний безработный из Донецка. В арендованном им гараже располагался пункт хранения контрафактного алкоголя – шампанского, виски, коньяка, ликера и т.д.

По словам и.о. председателя ГНА в Донецкой области Сергея СТЕПЕНКО, в ходе дальнейших следственных действий сотрудниками налоговой милиции было установлено, что подпольный алкоголь сбывался сразу в нескольких магазинах г. Мариуполя.

Он отметил, что всего по результатам проведенных обысков у злоумышленника было описано и изъято 2 тыс. 749 бутылок алкоголя под торговыми марками «Veuve Clicquot», «Moet», «Johnnie Walker», «Hennessy», «Courvoisier», «Chivas», «Absolut», «Beluga» на общую сумму более 1,1 млн. грн.