Янукович: Украина строит общество, в котором нет места для расового насилия

Бабий Яр был одной из самых ужасных трагедий прошлого века.

Об этом говорится в обращении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к соотечественникам в связи с 70-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. Текст обращения обнародован на официальном сайте главы государства.

“Уже 70 лет прошло с тех пор, как осенью 1941 года в Бабьем Яру оккупированного Киева начались массовые расстрелы мирного населения. Тысячи человек разных национальностей приняли мученическую смерть на этих склонах.. Наш народ прошел через многие страдания, пережил Голодомор и вынес бремя Великой Отечественной войны”, - говорится в обращении.

«Трудно постичь происшедшее в Бабьем Яру. Трудно найти слова, чтобы выразить всю глубину нашего сострадания и скорби», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим Президент подчеркнул, что Украина идет европейским путем и строит общество на основе принципов демократии, гуманизма, толерантности и социальной справедливости.

«В нем нет места для расового насилия и агрессии. Шовинизм, ксенофобию и нетерпимость нельзя побороть только силовыми методами или политикой. Борьба с этим злом должна проходить через душу каждого из нас. Время все больше отдаляет нас от тех страшных событий. Но память жива. Память священна. Память - вечна», - резюмировал в обращения В.ЯНУКОВИЧ.