Прокуратура и СБУ проверяют, как солдат принуждают к секс-услугам

Военными прокуратурами Киевского и Дарницкого гарнизонов Центрального региона Украины совместно с подразделениями СБУ проводится проверка информации, освещенной 27 сентября на телеканале «1+1» в одном из сюжетов телевизионной программы «Деньги», в котором речь шла о том, что в воинских частях Киева и Киевской области военнослужащие занимаются проституцией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона Украины.

С целью полного, объективного и беспристрастного исследования освещенной в сюжете информации о незаконной деятельности военнослужащих, военная прокуратура Центрального региона Украины направила запрос руководству телеканала «1+1» о предоставлении всех видео и аудио материалов, полученных в процессе подготовки указанного сюжета, отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, журналисты в ходе проведенного расследования установили, что в украинской армии процветает проституция. По данным СМИ, за 500 грн. по приказу командира солдаты выполняют любые прихоти клиента. Как отмечалось в программе, не на камеру военные признаются, что на панель идут из-за нищеты и издевательств. Одних заставляют офицеры, другие - добровольно из-за армейской бедности.