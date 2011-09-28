В Киеве открылся жилищный комплекс бизнес-класса

ПАО «Недвижимость столицы» (НЕСТ) завершила работу над проектом жилого комплекса «Изумрудный» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, во время официального открытия ЖК «Изумрудный» генеральный директор девелоперской компании «НЕСТ» Игорь КНЯЗЕВ сообщил, что комплекс полностью готов к заселению, на сегодняшний день продано более 85% квартир.

«Жилой комплекс «Изумрудный» является вторым большим достижением компании НЕСТ в сегменте жилой недвижимости. Этот комплекс, как и «Времена года», который мы открыли в 2009 году, построен по концепции «город в городе». Идея заключается в том, что жильцы в своем доме обеспечены всем необходимым для комфортной жизни: магазинами, кафе, ресторанами, спортклубом, банками, аптеками, а также огромным парком на 27 га, который находится напротив. Это современный подход к созданию жилых комплексов, и с каждым годом спрос на такое жилье увеличивается», - рассказал И.КНЯЗЕВ.

Он также отметил, что «Изумрудный» и «Времена года», которые находятся рядом, сформировали новый микрорайон Киева, площадью почти 6 га. Микрорайон полностью обеспечен собственной инфраструктурой и насчитывает 1500 квартир. Также он имеет собственную управляющую компанию.

Как отметили в компании НЕСТ, «Изумрудный» - жилой комплекс бизнес-класса в Соломенском районе Киева. Строительство комплекса началось в 2006 году, весной 2011 года он был введен в эксплуатацию.

«Изумрудный» расположен на площади 2,07 га и состоит из двух домов: трехсекционного на 25-19-25 этажей и односекционного на 25 этажей. В домах 603 квартиры. Также в «Изумрудном» предусмотрен паркинг на 283 машиноместа. Общая площадь комплекса составляет 86 870 кв.м., в том числе жилая – 63 200 кв. м.

Инвестиции в строительство комплекса составили приблизительно 520 млн. грн.

ПАО «Недвижимость столицы» – одна из ведущих девелоперских компаний Украины. Работает на рынке недвижимости с 1997 года.

Основным видом деятельности является проектирование, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Среди знаковых проектов – бизнес-центры «НЕСТ», «Ренессанс», «Айсберг», жилые комплексы «Времена года», «Изумрудный», «Покровский Посад».

На данный момент в управлении компании находится более 56 000 кв. м офисных площадей в Киеве, общая площадь жилых комплексов компании превышает 500 000 кв.м.