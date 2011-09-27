Депутат-«регионал» рассказал, как помог посадить одесского вице-мэра

Депутат Одесского городского совета от Партии регионов Павел СЕРЕБРЕНИК заявил, что помог правоохранительным органам разоблачить местных должностных лиц, которые вымогали от предпринимателя взятку в размере 25 тыс. долларов США за аренду части пляжа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СЕРЕБРЕНИК сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

Он отметил, что разговор с директором коммунального предприятия “Побережье” Олегом КУХТЕЕМ об участии одного из одесских предприятий, а именно ООО «Сервис связь плюс», в конкурсе на право аренды части городского пляжа состоялся в конце июля.

“Когда же началась подготовка документов к тендеру, - уточнил П.СЕРЕБРЕНИК, - то оказалось, что не все так просто. Нужна была еще и сумма (денег – УНИАН) не официальная. Сначала говорили 3 тысячи долларов, потом о 25 тысячах. Все-таки остановились на сумме в 9,5 тысяч долларов. После этого я и обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться, что происходит. Тем более, что О.КУХТЕЙ в разговоре все время «прикрывался» фамилией ИЛЬЧЕНКО (вице-мэр Одессы –УНИАН)”.

П.СЕРЕБРЕНИК сказал, что “оперативная разработка” длилась около двух месяцев, пока, в конечном итоге, “было определено время и место встречи для передачи взятки”.

Депутат также обнародовал содержание постановления следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины В.ХОМЕНКО, который 19 сентября возбудил уголовное дело “по факту получения должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, взятки за выполнение в интересах того, кто дает взятку, действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины”.

Как следует из документа, в конце июля 2011 года директор КП “Побережье” О.КУХТЕЙ “предложил представителю ООО «Сервис связь плюс» П.СЕРЕБРЕНИКУ заключить с Одесским городским советом договор аренды части пляжа на побережье Черного моря, по адресу: Одесса, 10 ст. Большого Фонтана - между траверсом № 4 и буной 4-а. Выслушав предложение, П.СЕРЕБРЕНИК пообещал обсудить его с руководством ООО «Сервис связь плюс» и сообщить о принятом решении позже”.

Позже М.КУХТЕЙ, “узнав о заинтересованности руководства ООО “Сервис связь плюс” в заключении договора, действуя преднамеренно, из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с заместителем председателя Одесского городского совета Н.ИЛЬЧЕНКО, выдвинул П.СЕРЕБРЕНИКУ требование о передаче им поэтапно взятки в размере 25 тыс. дол.”.

«При этом О.КУХТЕЙ объяснил, что 3 тыс. дол. из вышеуказанной суммы является взяткой за регистрацию договора о сотрудничестве, 9,5 тыс. дол. – за подготовку и проведение конкурса по вопросы аренды указанного пляжа и 12,5 тыс. дол. – за подписание договора аренды части пляжа сроком на 5 лет», - говорится в постановлении.

Также О.КУХТЕЙ сообщил П.СЕРЕБРЕНИКУ о том, что “большую часть указанных денежных средств он передаст в качестве взятки заместителю председателя Одесского городского совета Н.ИЛЬЧЕНКО за гарантирование победы ООО «Сервис связь плюс» в конкурсе по заключению договора аренды части пляжа на побережье Черного моря”.

«Получив от П.СЕРЕБРЕНИКА 22 сентября 9,5 тыс. дол., О.КУХТЕЙ в этот же день приблизительно в 14.30 прибыл в ресторан «Шерлок Холмс», который находится на углу одесских улиц Бунина и Польской, где встретился с (депутатом горсовета – УНИАН) О.ГОЦУЛЯКОМ, которому передал вышеуказанные денежные средства, с целью их дальнейшей передачи ИЛЬЧЕНКО Н.С. за заключение ООО «Сервис связь плюс» с Одесским городским советом договора аренды части пляжа на побережье Черного моря...», - говорится в постановлении следователя.

Однако О.ГОЦУЛЯК не успел передать 9,5 тыс. дол. Н.ИЛЬЧЕНКО, поскольку был задержан работниками ГУБОП МВД Украины, отмечается в обнародованном документе.

Стоит отметить, что представителей ряда СМИ не допустили на пресс-конференцию П.СЕРЕБРЕНИКА.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Одессе работники Антикоррупционного бюро совместно с Генпрокуратурой Украины в ходе проведения специальной операции задержали «на горячем» депутата горсовета от Партии регионов Олега ГОЦУЛЯКА и директора коммунального предприятия Олега КУХТЕЯ во время получения части взятки в размере 9,5 тыс. долларов США от частного предпринимателя за предоставление в аренду части территории пляжа. Также был задержан и заместитель мэра Николай ИЛЬЧЕНКО.

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, документированик других фактов противоправной деятельности фигурантов.

Суд принял постановление о двухмесячном содержании под стражей вице-мэра Н.ИЛЬЧЕНКО и директора коммунального предприятия О.КУХТЕЯ, а О.ГОЦУЛЯК освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.