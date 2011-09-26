Экс-министр финансов: в цифрах по госдолгу - полный бардак

В правительственном проекте государственного бюджета на 2012 год очень много разногласий в цифрах.

Об этом заявил экс-глава Министерства финансов Игорь УМАНСКИЙ в комментарии ZN,ua.

По его словам, «в основном тексте законопроекта, приложениях, таблицах, пояснительных записках цифры «бьются» на достаточно значительные суммы».

И.УМАНСКИЙ напомнил, что вскоре после подачи документа даже лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил о нестыковках в проекте на 4-5 млрд. «К сожалению, их там намного больше», - констатировал экс-руководитель Минфина.

«Например, в пояснительной записке доходы бюджета указываются в сумме 334 млрд. грн., а в самом тексте законопроекта - 337,5 млрд. Или трансферты Пенсионному фонду в пояснениях - 48,3 млрд., а в тексте и таблицах - 44,5 млрд.», - сообщил он.

По его словам, «совсем непонятная ситуация с полным несовпадением цифр по госдолгу и его финансированию - там полный бардак».

Например, как заявил И.УМАНСКИЙ, «в приложениях к проекту бюджета есть структура госдолга и по всем годам расписаны объемы погашений и суммы обслуживания. Поэтому эти цифры вообще не совпадают с заложенными непосредственно в проект закона о госбюджете».

«Если в соответствии с приложениями погашения в 2012 году составят 38 млрд. грн., то в тексте законопроекта заложено почти 60 млрд. На обслуживание госдолга в приложениях фигурируют 15,3 млрд. грн., а в законопроекте - 30 млрд.», - отметил И.УМАНСКИЙ.

«Похоже, что Минфин по старой «доброй» привычке заложил «запас прочности» для торговли с депутатами - около 5-7 млрд. грн., завысив расходы по статье «обслуживание госдолга», - считает он.