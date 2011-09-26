Тайна "Фокстрота": убитого нет, а дело об убийстве есть

В четверг милиция обыскивала пять точек, принадлежащих сети магазинов бытовой техники «Фокстрот», сообщает газета Сегодня. Среди них центральный офис на ул. Дорогожицкой и даже дача одного из владельцев магазина. По данным милиции, обыски связаны с заказным убийством, однако в самой сети отвечают, что "покойник" жив и даже бодро проводит время в ресторане...

«Накануне был убит один из топ-менеджеров магазинов. Якобы партнеры собирались и хотели переделить доли, но он не согласился. В офисах изымали документы, связанные с экономической деятельностью», - сказал "Сегодня" источник в правоохранительных органах.

Расследованием дела занимается главное следственное управление МВД, но официальной информации пока не дают.

В самом «Фокстроте» неофициально считают, что это рейдерский захват, а не убийство.

«Никакого убийства не было, мы уже всех перебрали, никто не был убит! Зато милиция ходит по нашим складам, все проверяет и мешает работать. Теперь полностью парализована работа центрального аппарата магазина. Это какой-то рейдерский захват!» - уверены сотрудники компании.

Милиция - неофициально - даже назвала фамилию «погибшего». Мол, убили «человека по фамилии Выходцев». Геннадий Выходцев действительно совладелец «Фокстрота». Однако его приближенные заверили журналиста, что Выходцев не только жив, но еще и сидит в ресторане...

Газета напоминает, что в марте 2008 года в Шевченковском РОВД скончался один из владельцев сети Владимир Шульга: ему - свидетелю в деле об отравлении экс-президента Виктора Ющенко - внезапно стало плохо с сердцем. Через два года - в марте 2010-го - еще один владелец супермаркетов бытовой техники Георгий Дигам погиб во время дайвинга, в Судане: остановилось дыхание. Оба владельца «Фокстрота», по сведениям Сегодня. были в конфликте - тоже делили доли.