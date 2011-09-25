В Черкасской области СБУ раскрыла канал контрабанды древесного угля в Германию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Черкасской области, сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность служебных лиц одной из черкасских фирм, которые организовали контрабандные поставки в Германию через таможенную границу Украины древесного угля.

Установлено, что служебные лица черкасской фирмы заключили соглашение с иностранной компанией на поставку древесного угля неагломерированного. Во время перемещения через государственную границу на пункте пропуска Ягодинской таможни правонарушители предъявляли инвойсы и грузо-таможенные декларации с заведомо неправдивыми данными о производителе товара.

Действуя по такой противоправной схеме, злоумышленникам удалось переместить контрабандным путем более 300 тонн древесного угля на сумму почти 1,5 млн. грн.

Следователями Управления СБУ в Черкасской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.