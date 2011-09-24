МВФ: мировая экономика вступила в опасный период

Мировая экономика вступила в опасный период, ключом к предотвращению нового кризиса является восстановление стабильности в странах с развитой экономикой, говорится в итоговом коммюнике 24-й встречи международного валютно-финансового комитета МВФ.

"Глобальная экономика вступила в опасную фазу, требующую от членов МВФ и самого фонда исключительной бдительности, скоординированности и готовности к принятию жестких мер", - говорится в коммюнике.

"Страны с развитой экономикой являются основой для эффективного разрешения нынешних глобальных потрясений", - цитирует РИА Новости.

По мнению участников встречи, развитые страны должны предпринять все меры для поддержания экономического роста, преодоления долговых кризисов и обеспечения финансовой стабильности в еврозоне, обеспечить капитализацию банков, проводить финансовую политику таким образом, чтобы она не нарушала ценовой стабильности, а также проводить экономические реформы, имеющие своей целью создание новых рабочих мест.

"Развивающиеся страны, продемонстрировавшие стабильность и рост, также важны для эффективного международного ответа на финансовые трудности", - отмечается в документе.

Развивающиеся страны, по мнению участников встречи, должны также проводить реформы - для повышения внутреннего спроса и обеспечения большей подвижности обменных курсов, что позволит перераспределить финансовые центры тяжести в мире.

"Мы вновь заявляем о важности реформы финансового сектора и привержены задаче реализации этих реформ", - говорится в коммюнике.