Вице-мэра Одессы оставили в заключении на два месяца

Печерский райсуд Киева определил меру пресечения вице-мэру Одессы Николаю ИЛЬЧЕНКО и директору коммунального предприятия «Побережье» Олегу КУХТЕЮ в виде содержания под стражей сроком два месяца, сообщил адвокат Вадим ДЫННИК.

Как передает кореспондент УНИАН, в отношении третьего фигуранта по уголовному делу депутата Одесского горсовета Олега ГОЦУЛЯКА избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметил В.ДЫННИК, являющийся защитником всех троих задержанных киевской милицией. При этом суд учел то обстоятельство, что депутат горсовета О.ГОЦУЛЯК не является должностным лицом.

По его словам, принимая решение по этому делу, суд не рассматривал справку о состоянии здоровья вице-мэра Одессы.

Согласно некоторым сведениям, в деле фигурируют 11 эпизодов вымогательств в крупных размерах, по одному из которых проходят сообщниками О.ГОЦУЛЯК и О.КУХТЕЙ.

Задержанных подозревают в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 368 (получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих ответственные должности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, сотрудники Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины разоблачили участников преступной группы с коррумпированными связями, которые требовали взятки за предоставление в аренду пляжей на одесском побережье Черного моря. В состав группы вошли заместитель городского головы Одессы Н.ИЛЬЧЕНКО, депутат городского совета О.ГОЦУЛЯК и директор коммунального предприятия КП «Побережье» О.КУХТЕЙ.

Установлено, что руководитель КП при содействии депутата горсовета создал систему вымогательства и получения взяток от предпринимателей, которые занимались организацией отдыха на пляжах Одессы. В дальнейшем часть полученных взяток передавалась заместителю мэра. Последний предоставлял разрешение и подписывал соответствующие распоряжения по оформлению аренды.

22 сентября в Одессе работники Антикоррупционного бюро совместно с Генпрокуратурой Украины в ходе проведения спецоперации задержали «на горячем» депутата горсовета и директора коммунального предприятия при получении части взятки в размере 9,5 тыс. долл. от частного предпринимателя за предоставление в аренду части территории пляжа, задержан также заместитель мэра Одессы.