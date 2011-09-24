В бывшем магазине «Сяйво» теперь будут кафе и типография

В бывшем книжном магазине «Сяйво» киевская власть планирует разместить еще и кафе, и типографию, чтобы «пока типография будет выполнять заказ, заказчики могли выпить кофе». По замыслу киевской власти город потратит почти 2 млн. грн. из бюджета столицы уже в этом году только для закупки печатного оборудования.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, сказал глава комиссии Александр БРИГИНЕЦ, добавив, что за соответствующие изменения в бюджет Киева проголосовало большинство в Киевсовете.

«Это голосование по существу дало старт процессу перепрофилирования помещения, где теперь одновременно будет размещаться и книжный магазин, и типография, и кафе, и окончательного уничтожения коллектива, который многие годы вел борьбу за сохранение книжного магазина», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат заметил, что КГГА формально предлагает коллективу книжного магазина «Сяйво» работать в новосозданном коммунальном предприятии, которое, конечно же, уже не будет называться «Сяйво», ведь это название принадлежит коллективу, который работал в этом помещении до выселения командой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Теперь, после многолетней судебной волокиты новая киевская власть, продолжая славные традиции мэра, не допускает коллектив к возобновлению работы, хоть это и противоречит Закону. Похоже, что мэры Киева разных времен имеют одну цель – уничтожить, раздробить, деморализовать коллектив легендарного книжного магазина, а помещение использовать с самым большим для себя удобством», - возмущен А.БРИГИНЕЦ.

Глава комиссии убежден, что коллектив книжного магазина «Сяйво» вынужден будет втянуться в новый судебный процесс – теперь против А.ПОПОВА и КГГА, требуя помещения для продолжения своей деятельности.

Как напоминает пресс-служба, книжный магазин «Сяйво» закрыли 8 февраля 2010 года. Шевченковская РГА продала помещение ООО «Абриль-Студио». Тогда в магазине появились представители новых владельцев, заварили окна железными щитами, а вход несколько месяцев был перегорожен грузовиками. Хозсуд Киева признал недействительным договор купли-продажи помещения магазина и вернул его в коммунальную собственность.