Азаров уверяет, что дыр в бюджете-2012 нет, ну разве что дефицит

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что проект Государственного бюджета на 2012 год сбалансирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в ответ на критику со стороны депутатов в отношении проекта госбюджета.

«Если правительство приняло бюджет на своем заседании и отправило его в парламент, согласовав с МВФ основные параметры доходной и расходной части, в том числе и источники погашения дефицита, значит, сами можете сделать вывод о том, что бюджет сбалансирован по доходам и расходам, за исключением дефицита. И никаких там дырок, естественно нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, по словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, Верховная Рада в четверг, 22 сентября, первым вопросом будет рассматривать проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета по сравнению с плановым показателем на 2011 год сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародован на сайте парламента.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

В 2012 году правительство намерено профинансировать из госбюджета дефицит НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 12 млрд. грн. и дефицит Пенсионного фонда – на 2,2 млрд. грн.

С учетом указанного, дефицит государственных финансов Украины в 2012 году планируется на уровне 2,5% ВВП, что соответствует условиям Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества по программе stand-by.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительства намерено расходы госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

В следующем году планируется вернуть выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.