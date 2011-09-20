Милиция не верит в историю с пулей за «Спасибо жителям Донбасса...»

В Киеве двое мужчин ранили юношу за отказ снять футболку с надписью «Спасибо жителям Донбасса».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Общее дело».

По их данным, инцидент произошел вчера, 19 сентября, около 18.00 на ул. Щекавицкой. Огнестрельное ранение получил гражданин Андрей ОРЕСТ, направлявшийся в офис гражданского движения «Общее дело».

«Возле кинотеатра «Жовтень» ему перегородили дорогу двое мужчин и начали требовать снять футболку с надписью «Спасибо жителям Донбасса». Избегая столкновений, Андрей отошел в сторону от нападающих, и через несколько секунд прозвучал выстрел. Пуля прошла навылет через ладонь левой руки», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы движения, в офисе «Общего дела» ему остановили кровь и наложили повязку, после чего обратились за помощью в медицинское учреждение.

Пострадавший описывает нападающих как лиц среднего роста, старше 30 лет, невыразительной внешности, одетых в темные джинсы и спортивные куртки. По его словам, они вели себя почти безэмоционально, поэтому он совсем не ожидал такой развязки, отмечается в сообщении.

Вместе с тем в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве по поводу информации об огнестрельном ранении гражданина А.ОРЕСТА заявляют, что на протяжении суток 19 сентября в столице не зафиксировано ни одного случая применения огнестрельного или травматического оружия.

Также, по данным милиции, от больничных учреждений и врачей бригад скорой медицинской помощи в подразделения милиции не поступало никакой информации о том, что ими оказывалась помощь гражданам с огнестрельными ранениями.

«Поэтому громкие заявления определенных общественных сил являются ничем иным, как попыткой, с использованием медиа- пространства, с помощью искусственной сенсации, привлечь к себе внимание общественности», - убеждены в ГУ МВД.

Как подчеркивается в сообщении, если гражданин А.ОРЕСТ действительно подвергся вооруженному нападению, он должен немедленно обратиться в милицию с соответствующим заявлением, поскольку преступления с использованием любого оружия являются особо опасными для общества. Милиция, в свою очередь, в рамках действующего законодательства, проведет все необходимые действия и привлечет виновников к ответственности, заверили в ОСО.