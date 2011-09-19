Работник ООО передал в частную собственность сахарный завод
00:17, 19 сентября 2011Общество
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Сообщает винницкая прокуратура
В Винницкой области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили сотрудника частного предприятия, который без согласования и расторжения договора аренды с ООО передал в частную собственность другому частному предприятию целостный имущественный комплекс сахарного завода.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, этот предприниматель нанес ущерб указанному обществу на сумму свыше 365 тыс. грн.
По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги).
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