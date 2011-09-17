В Харькове появились сити-лайты «Встретимся во Львове»

В Харькове появились сити-лайты с приглашением посетить Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, началась активная кампания презентации Львова в других городах. 16 сентября на центральных улицах Харькова появилось 10 сити-лайтов, главный месидж которых – «Встретимся во Львове».

Как указывается в сообщении, размещены сити-лайты на месяц, то есть каждый харьковчанин будет иметь возможность наблюдать их в течение сентября-октября.

На сити-лайтах изображена молодая пара на велосипеде, которая пьет львовский кофе. Кроме того, на изображении размещен Интернет-адрес: lviv.travel (на этом сайте можно узнать больше о путешествии во Львов), а в правом нижнем углу находится QR-код, через который можно также получить дополнительную информацию о Львове.

«Главный лозунг нашего города – Львов открыт для мира. Поэтому ключевой приоритет для промоции города сегодня - показать уютность и эксклюзивность нашего города. Ведь это правда, что те эмоции, которые вы переживете во Львове, будет трудно прочувствовать где-то еще. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей имели возможность этим наслаждаться. Однако за такой философской целью стоит и вполне прагматичная. Это дополнительные туристы для города, а, следовательно, и дополнительные деньги для жителей Львова. Через кофейни, гостиницы, подарки», - сказал в комментарии УНИАН начальник Управления информационной политики и внешних отношений Львовского горсовета Андрей МОСКАЛЕНКО.

Следующими городами после Харькова, где будет размещено приглашение приехать во Львов, станут Тернополь, Донецк и Одесса.

16-17 сентября продолжаются первые Дни Львова в Харькове.

В минувшем году Львов посетили около 1 млн. туристов, более 60% из них – жители Украины. Согласно стратегии конкурентоспособности Львова, разработанной компанией «Монитор групп» и Львовским городским советом, туризм и ІТ-технологии является двумя ключевыми приоритетами развития города.