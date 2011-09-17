Главный милиционер Харькова с треском вылетел из кресла

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ освободил от должности начальника Харьковского городского управления милиции Николая ФОМЕНКО.

Как подтвердили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, соответствующее решение А.Могилев обнародовал вчера в Харькове на совещании, которое состоялось по факту задержания двух милиционеров по подозрению в торговле оружием.

Также было принято решение объявить начальнику облуправления милиции Михаилу МАРТИНОВУ дисциплинарное взыскание – «неполное служебное соответствие» и освободить от должностей начальника Коминтерновского райуправления милиции Юрия ЮРЧЕНКО и начальника штаба горуправления милиции Сергея ЧОВПАНА.

В МВД отметили, что соответствующие документы и приказы уже готовятся. Там также подтвердили информацию относительно задержания Ю.Юрченко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 сентября, в Харькове во время спецоперации были задержаны два работника Коминтерновского райотдела милиции, которые пытались сбыть пять пистолетов. Оружие изъято, причастные к преступной деятельности находятся под стражей. Прокуратура возбудила уголовное дело, продолжается следствие. В Харькове работает специальная комиссия МВД Украины.