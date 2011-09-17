АэроСвит считает инициативу министерства путем к коррупции

Авиакомпания «АэроСвит» считает инициативу Министерства инфраструктуры относительно международных назначений авиаперевозчиков путем к усилению коррупции и пр.

Об этом говорится в комментарии, переданном УНИАН, помощника генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по связям с общественностью Сергея КУЦЕГО относительно проекта приказа «Об утверждении Положения о назначенном авиапредприятии со стороны Украины на эксплуатацию международной воздушной линии».

«В проекте документа предлагаются некоторые ограничения при назначении на международные маршруты перевозчиков, "связанных отношениями контроля". Официально ни одна из авиакомпаний альянса "Украинская авиационная группа" под законодательное определение данного понятия не подпадает. Но это не означает, что те, кто принимает решение о назначении, не начнут произвольно толковать законодательство и на основании этого отказывать компаниям в назначениях либо лишать их уже существующих назначений», - отметил С.КУЦЫЙ.

По его словам, многие формулировки документа нечетки и двусмысленны. «Основанием для таких толкований могут стать и коммерческие договора перевозчиков, и взаимосвязи с материнскими/дочерними компаниями, и многие другие факторы», - отмечается в сообщении. Как считают в «АэроСвите», в таком случае пострадавшими могут стать и МАУ, и "АэроСвит", и "Визз Эйр Украина", и «Роза Ветров», и "Ютейр Украина". «Практически любая компания, оперирующая на украинском рынке – все будет зависеть от "симпатий" чиновников», - отмечают в компании.

Как говорится в комментарии, в представленном виде проект новой редакции положения – это «путь к усилению коррупции, созданию многочисленных бюрократических и регуляторных барьеров». Кроме того, это угроза для «открытого неба». «Он побуждает чиновников отказаться от "открытия" украинского неба, прихода новых авиакомпаний и создания реальной открытой конкуренции. А вместо этого – на долгие годы сохранится принцип квотирования количества перевозчиков, числа частот, емкости самолетов на международных линиях», - отмечают в компании.

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Напомним, на днях Мининфраструктуры обнародовало проекта приказа «Об утверждении Положения о назначенном авиапредприятии со стороны Украины на эксплуатацию международной воздушной линии».

Согласно документу, Госавиаслужба предоставляет авиапредприятию назначение на эксплуатацию международной линии отдельно на каждую линию.

При этом назначение предоставляется, если ни одно из авиапредприятий, связанных отношениями контроля согласно действующему законодательству, не имеет назначение на данной воздушной линии; если ни один воздушный перевозчик Украины не имеет назначение на данной воздушной линии или имеет назначение, но в течение 12 месяцев не начал эксплуатацию или на 12 месяцев ее прервал; или если договоренности на уровне властей государств предусматривают возможность назначения более одного авиапредприятия на воздушную линию и уже назначенное авиапредприятие не удовлетворяет полностью спрос на перевозки.

Назначение предоставляется на неограниченный срок.

Назначения отменяются, если авиапредприятиями, которые имеют назначение на одной воздушной линии, устанавливаются отношения контроля и пр.

При этом эксперты отмечали, что это может повредить «Украинской авиационной группе», в которую входит ряд авиакомпаний, в т.ч. «АэроСвит».