В Луцке состоится фестиваль спектаклей по пьесам Леси Украинки

В Луцке 17-22 сентября впервые состоится фестиваль спектаклей по пьесам Леси Украинки. Он дополнит ряд мероприятий, которые проводятся в области в рамках празднования 140-летия со дня рождения Леси Украинки и 100-летия со дня написания драмы-феерии “Лісова пісня”.

Организаторами фестиваля выступили Управление культуры и туризма Волынской облгосадминистрации, Волынский академический областной музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко и Волынский академический областной театр кукол, при поддержке Министерства культуры Украины, Волынской ОГА, областного совета при творческом содействии Национального союза театральных деятелей Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

В фестивале примут участие 16 профессиональных театров из разных областей Украины.

Участники фестиваля смогут посетить литературно-мемориальный музей-усадьбу Леси Украинки в с. Колодяжное Ковельского района и музей “Лісова пісня” в урочище Нечимном.