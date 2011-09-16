Вятрович презентует на Львовском форуме свою книгу

Кандидат исторических наук, экс-директор Архива Службы безопасности Украины Владимир ВЯТРОВИЧ презентует на Львовском форуме издателей свою книгу «Історія з грифом "Секретно"».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра исследований освободительного движения.

Презентация состоится 16 сентября в помещении Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» (г. Львов, ул. С.Бандеры, 1).

В презентации кроме В.ВЯТРОВИЧА также примут участие общественный деятель, политзаключенный и один из героев книги «Історія з грифом "Секретно"» Ирина КАЛИНЕЦ и директор Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Руслан ЗАБИЛЫЙ.