Готовится новая версия закона о банкротстве

Министерство юстиции Украины готовит новую редакцию закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявила директор Департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа Министерства юстиции Екатерина ЧИЖМАРЬ в ходе совещания с начальниками главных управлений юстиции в областях. Совещание, состоявшееся 15 сентября в Минюсте, было посвящено передаче Министерству юстиции функций центрального органа по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики в сфере банкротства.

По ее словам, закон «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» не отвечает ни международным стандартам, ни современным требованиям. Действующий закон на сегодняшний день является источником серьезных проблем в данной сфере.

Также в ходе совещания подчеркивались проблемы подготовки и деятельности арбитражных управляющих. Так, по словам Е.ЧИЖМАРЬ, большинство арбитражных управляющих в Украине на сегодняшний день не имеют профессиональной подготовки. В государстве нет системы отбора и повышения квалификации арбитражных управляющих.

Директор департамента Минюста подчеркнула, что положительная статистика результатов деятельности арбитражных управляющих по восстановлению платежеспособности должников является незначительной.

В ходе совещания были обсуждены первоочередные шаги, которые будет осуществлять Министерство юстиции для реализации возложенной на орган функции по вопросам банкротства. В частности, обсуждался вопрос об образовании при территориальных управлениях юстиции специальных подразделений по вопросам банкротства и объявлению конкурсов на замещение вакантных должностей в этих подразделениях.

Пресс-служба министерства напоминает, что полномочия по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики по вопросам банкротства были возложены на Минюст Указом Президента от 6 апреля 2011 года N395/2011. Этим Указом глава государства утвердил Положение о Министерстве юстиции Украины.