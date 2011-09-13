Перевернулся автобус Кривой Рог - Черкассы: есть раненые

В Смелянском районе Черкасской области перевернулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Кривой Рог - Черкассы. Вследствие аварии травмы получили двое пассажиров. Авария произошла на трассе Киев - Знаменка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, водитель автобуса "Эталон" не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. Во время дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса было 28 пассажиров. Еще до прибытия на место происшествия спасателей Смелянского райотдела МНС люди самостоятельно выбрались из автобуса.

В результате ДТП пострадали 37-летняя женщина и 18-летняя девушка. Они получили незначительные телесные повреждения.