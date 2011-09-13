Аудиторское заключение должно отвечать новым требованиям

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) намерена ввести новые требования к аудиторскому заключению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, комитет согласовал соответствующий проект решения комиссии.

Аудиторское заключение, предоставляемое при раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, должно быть составлено в соответствии с требованиями международных стандартов контроля качества.

Согласно проекту документа, аудитор будет обязан выражать собственное мнение о возможности непрерывной деятельности предприятия через 12 месяцев.

В частности, аудиторское заключение должно отвечать следующиим стандартам: «Модификация мнения в отчете независимого аудитора»; «Поясняющие параграфы и параграфы по другим вопросам в отчете независимого аудитора» и т.д.

По мнению разработчиков документа, введение новых требований будет способствовать прозрачности и доступности к соответствующей информации широкого круга заинтересованных лиц, общественности и, прежде всего, потенциальных инвесторов, а также привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, в том числе иностранных.