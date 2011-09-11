Реформа Нафтогаза: Газпром может посадить Украину в долговую яму?

Осложнить реорганизацию НАК «Нафтогаз Украины» могут имеющиеся у него долги перед кредиторами, в том числе и перед иностранными, у которых Украине необходимо получить согласие на реструктуризацию. При этом на позицию некоторых из них, вполне вероятно, может повлиять «Газпром», пишет ZN.UA.

На сегодняшний день, согласно данным аудированной отчетности и опубликованной в СМИ информацией, «Нафтогаз» имеет значительную внешнюю задолженность по кредитным соглашениям, в том числе заключенным с внешними кредиторами. Текущая задолженность компании перед украинскими банками составляет более 24 млрд грн, а перед иностранными банками - около $2,2 млрд, из которых порядка $1,6 млрд гарантированы государством в соответствии с постановлением КМУ №986 от 16 сентября 2009 года.

И реформирование компании без согласования с внешними кредиторами (на позицию некоторых из них, вполне вероятно, может повлиять «Газпром») приведет к предъявлению требования о досрочном погашении кредита и связанных с ним платежей. В этом случае по гарантированным кредитам требование о досрочном их погашении (на сумму около $1,6 млрд) может быть предъявлено непосредственно государству.