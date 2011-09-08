Самые образованные украинцы живут в Киеве (исследование)

В столице каждый сотый житель имеет научную степень. Это самый высокий показатель в Украине. Об этом сообщает журнал WeeklyUA, опубликовавший рейтинг украинских регионов «Где в Украине жить хорошо». Рейтинг основан на результатах первого посткризисного исследования качества жизни в Украине, проведенного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ).

В то же время самая низкая концентрация людей с научными степенями в Кировоградской и Житомирской областях. Там такой корочкой может похвастаться один человек из 1300 жителей.

«В Житомирской области также зафиксирован рекордно низкий процент занятых в промышленности специалистов с высшим образованием. Это объясняется близостью Киева, который переманивает к себе наиболее профессиональных специалистов. Не только ученые или инженерно-технические работники, даже профессиональные водители и строители из Житомира стараются найти работу в столице», – отмечает WeeklyUA.

Что же касается других показатель качества образования, то в столичные школы выпускают самых подготовленных выпускников (их баллы внешнего тестирования самые высокие в стране). Легче всего устроить ребенка в садик в Черкасской области. А иностранные студенты в первую очередь предпочитают вузы Киева, Севастополя, Харькова и Луганска.

«В большинстве своем иностранные студенты в Украине — это жители закавказских и среднеазиатских республик СНГ или граждане Индии, Китая, Ирана, Вьетнама, арабских стран. Надо полагать, многие из них приезжают в Украину даже не за образованием. Получив разрешение на въезд в страну, они или оседают в крупных городах, занимаясь преимущественно торговлей, или стараются разными способами прорваться на Запад», - отмечает WeeklyUA.