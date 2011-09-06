В Донецке - вооруженное нападение на отделение банка

В Донецке с применением автоматического огнестрельного оружия совершено нападение на отделение банка «Credit agricole».

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью городского управления УМВД Украины в Донецкой области, сегодня в 11.20 в дежурную часть Донецкого горуправления по телефону «02» поступило сообщение о том, неизвестными с применением автоматического огнестрельного оружия совершено разбойное нападение на отделение банка «Credit agricole», расположено в центре города - на ул.Артема, 171.

Как рассказал начальник Киевского райотдела Донецкого ГУ Владимир КОЗЛЕНКО, нападавших было двое, оба в масках. Они зашли в отделение банка, где в это время находились сотрудница, охранник и посетительница, и, произведя несколько выстрелов в пол, забрали денежные средства в сумме приблизительно 70 тыс. грн., 2 тысячи долларов США, после чего скрылись. Во время нападения никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры для установления и задержания преступников.