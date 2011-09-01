Янукович обсудил ситуацию в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил ситуацию в Автономной Республике Крым с председателем крымского парламента Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ и первым вице-премьером правительства региона Павлом БУРЛАКОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады и Совета министров Крыма, встречи прошли с главой государства в Киеве.

В частности, спикер Крыма доложил Президенту о работе парламента и правительства автономии «по стабилизации социально-экономического положения в республике» и о планах работы депутатского корпуса до конца года.

Также обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия центральной и крымской властей.

На встрече с П.БУРЛАКОВЫМ Президент дал поручение детально проработать с правительством Украины бюджет автономии 2012 года.

В.ЯНУКОВИЧ поддержал инициативу проведения в октябре II Черноморского экономического форума, в котором планируется участие представителей правительств стран Причерноморского региона, Евросоюза, а также членов Кабмина Украины и деловых кругов.

Глава государства одобрил организацию официального визита крымской делегации в Китайскую Народную Республику в ноябре. «Это очень важный визит с посещением Пекина, Гонконга и презентацией Крыма на крупнейшей азиатской инвестиционной выставке MIPIM Asia 2011», – отметил П.БУРЛАКОВ.

Вице-премьер Крыма также доложил об итогах экономического развития автономии за 7 месяцев и о планах работы правительства до конца года.

«Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе встречи подчеркнул свою неизменную позицию и в дальнейшем поддерживать Крым и крымскую команду в реализации всех начатых социально-экономических программ полуострова», – говорится в сообщении.

Вопрос о назначении председателя Совмина Крыма на встрече с П.БУРЛАКОВЫМ не обсуждался, подчеркнула пресс-служба крымского правительства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Крыма Василий Джарты, который занимал эту должность с марта 2010 года, умер в середине августа этого года от онкозаболевания.

Ряд экспертов и СМИ среди возможных кандидатур на пост главы Совмина называют В.КОНСТАТИНОВА, П.БУРЛАКОВА, главу Севастопольской городской государственной администрации Владимира ЯЦУБУ, министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА, губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, бывшего министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА.