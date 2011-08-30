В Киеве планируют разработать собственный стандарт образования

В столице планируют разработать собственный стандарт образования, который можно будет распространить по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ во время открытия нового детского сада в Дарницком районе столицы акцентировал внимание на назревшей в Киеве необходимости пересмотреть существующие стандарты образования и воспитания.

«Чтобы вывести Киев в лидеры среди европейских столиц, нам необходимо поднять уровень воспитания и образования в учебно-воспитательных заведениях города, от садиков до старшей школы. Для этого, прежде всего, необходимо определить стандарты подготовки. Мы должны сформировать столичный стандарт образования, который станет образцом для всей страны», – сказал А.ПОПОВ.

Он подчеркнул, что качественное развитие области образования может быть эффективным только на базе опыта и предложений учителей, учеников и родителей, их виденья перспектив общеобразовательной школы. Поэтому А.ПОПОВ обратился с предложением к родителям и педагогическим коллективам столицы вместе выработать столичный стандарт общеобразовательной школы ХХІ века.